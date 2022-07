Porto Rubino, show a sorpresa a Polignano con Sangiorgi, Noemi e Tosca

Uno spettacolo nello spettacolo Porto Rubino. Non servono altre parole per descrivere l’evento che “a sorpresa” si è svolto nella serata di martedì, a Lama Monachile. Tanti ospiti, italiani ed internazionali, hanno omaggiato a Polignano il mare e le sue mille anime e sfaccettature. Si è partiti con Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, che ha esordito con “Meraviglioso”, brano di successo del gruppo salentino e allo stesso tempo doveroso omaggio a Domenico Modugno, eseguito nel luogo che ne ha dato i natali. Durante la sua esibizione, Sangiorgi ha appreso di aver vinto il premio “Domenico Modugno” e di aver ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Polignano a Mare, ricevendo dal neo sindaco Vito Carrieri come simbolo un piccolo “gozzo”, l’imbarcazione tipica dei porti pugliesi, opera del polignanese Giuseppe Leogrande.

