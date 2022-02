Papa Francesco incontra i sindaci d'Italia. Decaro, Salvemini e Rossi in udienza

I sindaci d'Italia questa mattina hanno partecipato all'udienza di Papa Francesco nella storica e Sala Clementina. «Anche io sono sindaco di qualcosa» ha detto il Papa ai primi cittadini esortandoli all'ascolto di chi è in difficoltà e ad immaginare città migliori. In udienza anche i sindaci di Bari, Antonio Decaro, Brindisi, Riccardo Rossi e Lecce, Carlo Salvemini.

Papa Francesco incontra i sindaci. Decaro: «Ci ha esortato alla necessità dell'ascolto di chi è in difficoltà e ad immaginare città migliori». Ecco chi c'era