Opere d'arte false o rubate, i carabinieri ne sequestrano più di 2mila

E' tempo di bilanci per i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Bari, che fanno il punto sull'attività svolta nel corso del 2021 tra denunce, sequestri e beni artistici trafugati e poi recuperati.

Sequestri e denunce

Nel 2021 i carabinieri hanno sequestrato in Puglia, Basilicata e all'estero 2.009 beni (erano 1.329 nel 2020), di cui 255 di tipo antiquariale, archivistico e librario, 5 reperti paleontologici, 1.749 reperti archeologici e 107 opere d'arte contraffatte, per un valore economico stimato in circa 15 milioni di euro. Sono state denunciate complessivamente 139 persone per i reati di ricettazione, violazioni in materia di ricerche archeologiche, detenzione di materiale archeologico, contraffazione di opere d'arte, violazioni in danno del paesaggio ed altre violazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del Codice Penale.