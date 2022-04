A quattro mesi dalla sua chiusura temporanea e in anticipo rispetto ai tempi previsti per la fine dei lavori di messa in sicurezza, la Provincia di Lecce ha riaperto oggi alla circolazione la strada provinciale 108, in località “Montagna spaccata”. I lavori per la messa in sicurezza della Litoranea Ionica, nel tratto conosciuto come “Montagna Spaccata”, sono stati realizzati dalla Nuova Fise srl di Galatone, per un importo di 380mila euro.