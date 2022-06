Martina Franca aspetta Angelina Jolie e si trasforma in una città messicana per “Without blood”

Sarà il caldo, sarà l'assenza di tavolini dei bar, che ormai da anni impediscono una reale percezione dello spazio del centro storico, ma l'arrivo delle maestranze del film "Without blood" di Angelina Jolie sembra sia fatto apposta per spolverare una dimensione di paese che il centro storico di Martina Franca non ha più, soprattutto nella zona centrale, ormai quasi definitivamente piegata alle necessità dei turisti o di chi frequenta la città per svago e divertimento.