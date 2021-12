Luci, addobbi e allestimenti: così il centro storico diventa "presepe diffuso"

Trasformare il centro storico in un presepe diffuso e ricreare l’atmosfera natalizia con luci, addobbi e allestimenti negli angoli più suggestivi del borgo. Un progetto natalizio allestito in pochissimo tempo, quasi in tempo di record, quello che ha illuminato e colorato il suggestivo centro storico di Racale, in provincia di Lecce. L’associazione RacaleNoiCiSiamo con il suo Presidente Lorenzo Alfarano, gli associati, i volontari, con il gruppo consiliare capeggiato da Davide Gaetani, grazie alla collaborazione di alcuni proprietari di alcuni immobili, sono riusciti con entusiasmo a mettere in piedi una coreografia di immagini per offrire alla comunità l’atmosfera serena e festosa del Santo Natale in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo.