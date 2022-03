Non da Bari a Lecce, come capita di solito, ma da Lecce a Bari. Dove sabato, con orario subito continuato 10-24 e grande entusiasmo, si inaugura appunto la versione barese di Liberrima, tempio della lettura applicata al gusto e al vino che riscalda i cuori (e i palati) leccesi, ma non solo, con grande soddisfazione dell’imprenditore Maurizio Guagnano e del suo staff.