Traffico sotto accusa a Taurisano per le lesioni lungo le pareti dell'antica chiesa di Santa Maria della Strada. Il monumento, risalente al 1250 e dichiarato di interesse nazionale, presenta diverse crepe lungo le pareti in corrispondenza delle due entrate. Per l'associazione Odigitria si tratta di problematiche strutturali gravi, causate dal continuo passaggio di auto e mezzi pesanti.