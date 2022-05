Lecce, scoperta discarica abusiva alle porte della città

Dopo l'incendio, la scoperta: un terreno poco distante dal centro abitato di Lecce è stato trasformato in una discarica abusiva e, per questo, la Polizia municipale del capoluogo salentino ha provveduto a sequestrarlo. L'area, a circa cinque chilometri da Lecce, in via Buzzati - una traversa di via Giammatteo - era stata interessata infatti il 17 maggio scorso da un incendio di vaste proporzioni per domare il quale era stato necessario un lungo intervento dei vigili del fuoco: la città era invasa dal fumo.

