Lecce, rissa su Via Leuca: uomo colpito da una fiocina da sub. Le foto

Una rissa surreale, su via Leuca, a Lecce, mentre il traffico scorreva regolarmente, tra i passanti. Una scazzottata, finché uno dei due uomini non ha tirato fuori una fiocina da sub e ha colpito con un arpione il "rivale". Probabilmente si è trattato di una rissa familiare, dovuta a questioni anche piuttosto vecchie. L'episodio è accaduto all'altezza della Banca di credito cooperativo di Terra d'Otranto. La rissa si è consumata in ambito familiare, tra un uomo di 72 anni da una parte e due fratelli - cognati dell'uomo - di circa sessant'anni. Sarebbe stato il 72enne a tirar fuori la fiocina da sub per colpire uno dei due fratelli, finito poi al pronto soccorso del Fazzi. Tanta paura per i passanti, una nota pagina social satirica ha anche riportato un "passaggio" della risa, divenuto subito virale su Instagram.

