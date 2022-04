Lecce, oggi a Vicenza il primo match ball per la serie A

A casa di Pablito per il primo match-ball per la serie A. Sul green del “Menti” di Vicenza, nello stadio in cui è nato il mito di Paolo Rossi, cui di recente la Lega di serie B ha intitolato il premio riservato al capocannoniere del campionato, il Lecce è pronto a compiere l’ultimo sforzo, quello decisivo. Un obiettivo di grande prestigio nella stagione caratterizzata dalla presenza di almeno otto, nove squadre allestite a suon di milioni di euro per accaparrarsi la promozione. C’è chi ha fallito clamorosamente, vedi il Parma di Buffon, e chi invece continua a sperare, è il di Cremonese, Monza, Benevento, Pisa e Brescia. Tutto questo mentre il Lecce di Baroni, zitto, zitto, prova a fregare tutti tagliando per primo il traguardo.