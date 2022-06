Lecce, malore per un uomo all'ufficio anagrafe, scoppia il caos: sul posto 118 e Polizia Locale

Polizia locale e 118 all'ufficio Anagrafe di Lecce. E' successo di tutto, in un'altra giornata di caos, con un cittadino che si è sentito male ed è stato soccorso grazie all'intervento 118, mentre la polizia municipale è dovuta intervenire per placare gli animi di altri tre utenti che litigavano per colpa delle lunghe attese e disservizi.

L'intervento di 118 e polizia locale

L'intervento si è reso necessario a seguito di una discussione nell'ufficio comunale. Un signore molto agitato si è sentito male, da qui l'intervento dei medici del 118 che lo hanno soccorso e sottoposto alle cure del caso. Nel frattempo si consumava un'accesa discussione tra tre utenti che si sono calmati solo dopo l'intervento di due pattuglie della polizia locale intervenuta per sedare gli animi.