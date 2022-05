Al culmine di una lite con i vicini estrae la pistola e spara in aria. Attimi di panico in via Barba, vicino a via Adriatica a Lecce, nel primo pomeriggio. Un uomo, che stavo litigando ferocemente con i vicini di casa per motivi che ora sono all'attenzione degli agenti di Polizia, ha sparato alcuni colpi di pistola in aria: sul posto gli agenti della sezione Volanti della Questura di Lecce, protetti dai giubbotti anti-proiettile.