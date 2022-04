Nelle sale al piano terra del Must – Museo Storico della Città di Lecce, lo spazio Must Off Gallery – da oggi al 24 aprile – ospiterà la prima delle mostre del progetto artistico “Open Art”, nato da un'iniziativa del Must in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Lecce, per sperimentare una formula orientata a dare visibilità ai talenti emergenti internazionali che la frequentano.