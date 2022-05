Lecce in serie A: con il Pordenone finisce 1-0. Decisivo Majer

Il Lecce torna in serie A. Meritatamente. Una serie A inseguita dall'inizio del campionato, giocando un calcio davvero effervescente per il torneo cadetto. La squadra di Marco Baroni è stata la più forte, ha vinto l'ultima gara contro il Pordenone per 1-0 al culmine di una partita dominata nel primo tempo e portata a casa grazie a un gol di Majer. L'urlo liberatorio dei 30mila dello stadio ha certificato il salto, dopo una settimana tribolata. Il Lecce vince il campionato, arriva primo in classifica e alza al cielo la coppa. E' la decima promozione in serie A della squadra giallorossa.