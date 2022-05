Lecce, il centro è un'unica onda giallorossa: i tifosi si riversano nelle strade. La festa

I tifosi hanno invaso la città. Caroselli, clacson e auto in giro in un boato collettivo per la gioia della promozione. La festa nel centro di Lecce, tra piazza Sant'Oronzo e piazza Mazzini è esplosa subito dopo il fischio dell'arbitro, in contemporanea con lo stadio via Del Mare. Dappertutto bandiere, gente con la maglia giallorossa.

Le reazioni, Salvemini: «Un grande cuore». Seccia: «Sogno, dopo due anni di purgatorio»

Lecce in serie A: con il Pordenone finisce 1-0. Decisivo Majer