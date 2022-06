Lecce-Gallipoli bloccata, lettini e ombrelloni sulla statale

Tra lavori e un incidente, la Lecce-Gallipoli questa mattina è stata un inferno per i tanti che avevano deciso di recarsi al mare o in qualche altra località tra piscine e pinete. Traffico a rilento, si camminava a passo d'uomo in mattinata e allora più di qualcuno ha deciso di aprire la spiaggina direttamente sulla Statale, così da poter quantomeno prendere un po' di sole. E pazienza - verrebbe da dire - se per fare un bagno è stata necessaria una lunga attesa.