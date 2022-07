Lecce, aperto il sottopasso per i binari 6 e 7: stazione più sicura

Sono conclusi i lavori di prolungamento del sottopasso ferroviario finalizzati a garantire ai viaggiatori l’accesso diretto ai binari 6 e 7 della stazione di Lecce, dai quali partono i treni regionali delle Ferrovie del Sud Est. Da oggi potranno essere raggiunti in sicurezza tutti i binari, bypassando gli attuali passaggi a raso per i binari dopo il quinto. I passeggeri non dovranno più attraversare la passerella che si trova alla fine del terzo marciapiede per raggiungere i binari Fse e potranno beneficiare di un più comodo percorso coperto.