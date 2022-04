"Lei è un'aquila minore arrivata al Cras (Centro recupero animali selvatici) di Calimera qualche giorno fa. Se notate qualcosa di strano nel suo sguardo, avete ragione: è cieca". Lo scrive sulla sua pagina facebook proprio il Cras, in un post in cui è raccontata la triste storia del meraviglioso rapace, che non potrà mai più volare.