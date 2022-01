La storia del Bari raccontata con le sue maglie: la prima è del 1955

In vista dell'ormai vicinissimo compleanno del Bari (il 15 gennaio prossimo il club raggiungerà i 114 anni di vita), l'associazione Museo del Bari è pronta a far rifiorire quei dolci ricordi che da decenni legano la squadra ai suoi tifosi. Passeranno soprattutto attraverso la visione di maglie e cimeli storici. Quanto alle prime, presso la Sala Murat, ne saranno esposte ben 114: la prima risale al 1955, per poi giungere sino ai giorni nostri.

L'appuntamento, per tutti, è per il prossimo weekend: da venerdì 13 a domenica 15. Grande il lavoro svolto da due grandi appassionati dei galletti e collezionisti della prima ora come Francesco Girone e Roberto Vaira.