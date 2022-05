La serie A si festeggia tra brindisi, balli e karaoke: la gioia giallorossa è senza freni

Dopo i festeggiamenti nelle piazze e per le strade di una città colorata di giallorosso sino a notte fonda, sabato sera la società del Lecce e il gruppo squadra hanno dato vita ad un party privato presso il ristorante La Dogana tra balli, canti, trenini e tanta euforia per celebrare la promozione diretta nella massima serie del calcio italiano, impreziosita dalla vittoria del campionato cadetto. La festa ha avuto inizio alle 21 ed è proseguita sino alle 3 del mattino in un clima di grande allegria e relax.