La festa esplode in città tra caroselli, abbracci e cori da stadio. Bandiere sventolati e anche lacrime tra i tifosi del Lecce che si sono ritrovati in piazza Sant'Oronzo e in piazza Mazzini dopo la promozione in serie A.

La festa in città e le lacrime di felicità dei tifosi: «La promozione più bella»