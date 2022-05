Da qualche giorno, la storica barberia di via Giovanni XXIII a Ostuni ha chiuso i battenti dopo quasi quarantaquattro anni di attività. Il titolare, Giovanni Cavallo, va in pensione portandosi dietro una grande mole di attestati di stima e gradimento per quello che è stato un luogo caro a tanti, andato ben oltre il contesto riflesso in quell’insegna.