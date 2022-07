Incidente mortale sulla Statale 106: le foto

Un altro incidente mortale in Puglia, a perdere la vita un ragazzo di 18 anni: è successo sulla Statale 106 Jonica, all'altezza di un noto rivenditore all'ingrosso e dell'ufficio delle dogane di Taranto. Lo scontro è avvenuto a pochi chilometri dalla Raffineria Eni. Un 18enne ha perso la vita, un altro ragazzo è al momento in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Erano in moto sulla complanare quando hanno perso il controllo del mezzo. Non sono chiare le cause e la dinamica dell'incidente.