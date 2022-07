Incendio minaccia il santuario di Montevergine. Arrivano due canadair

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nelle prime ore del pomeriggio a ridosso del Santuario di Montevergine, territorio di Palmariggi, nel Salento. L’incendio che ha devastato due ettari di macchia mediterranea, ha distrutto tutta la via Via Crucis che si trova sul percorso del Santuario. Per domare le fiamme sono intervenuti gli uomini della protezione civile di Palmariggi, Muro Leccese e Marittima, mentre nel frattempo sul posto sono arrivati i caschi rossi del distaccamento di Lecce.