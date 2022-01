Il mare d'inverno: bagno nel Salento

È il 2 di gennaio, ma dalle foto sui social si direbbe di stare in primavera inoltrata, quando passato il freddo tutti si tuffano al mare per trovare refrigero dai primi caldi. Tutto normale quindi, se non fosse che siamo in pieno inverno e le temperature oscillano tra i quindici e i venti gradi, in tanti, però non hanno resistito a tuffarsi nelle splendide e cristalline acque del mare del Salento, in una giornata soleggiata e dalle temperature piuttosto miti.