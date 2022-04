Non solo incendi, aperture porte e soccorso a persone. I vigili del fuoco si mobilitano anche per un gatto in difficoltà, intrappolato in cima a un palazzo. Una squadra del comando di Brindisi è intervenuta a San Pietro Vernotico in via Piscane, per recuperare un gatto bianco e nero che si era incastrato all'inerno di un foro della facciata di un edificio. L'altezza era di circa 12-15 metri.