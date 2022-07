Grave incidente in serata lungo la statale 101 che collega Gallipoli a Lecce. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate: l'impatto è stato violentissimo. Sul posto, per soccorrere i feriti, tre ambulanze del 118: una di esse ha raggiunto l'ospedale del capoluogo del Salento, con un codice rosso.