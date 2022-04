Gallipoli, cede il muro di un palazzo: i blocchi di pietra sull'auto parcheggiata

Vista l'ora e la serata di festa, con un clima mite che invitava all'uscita, poteva essere una tragedia. Ieri sera intorno all'1.30, infatti, alcuni mattoni si sono distaccati da un edificio di Corso Italia, a Gallipoli, nel Salento, rovinando al suolo. I grossi blocchi di pietra hanno danneggiato un'auto parcheggiata nelle immediate vicinanze.

Sul posto sono subito intervenuti vigili del Fuoco della Città Bella, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dall'evento. La zona è stata interdetta alla circolazione pedonale per provvedere ad assicurare che i cedimenti non si ripetano.