Gallipoli, blitz antidroga e perquisizioni: due in arresto. Controlli anche in Baia Verde

Continuano serrati i controlli straordinari del territorio disposti dal Questore di Lecce. Nella mattinata di oggi, gli agenti del commissariato di polizia di Gallipoli, con l’ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli, attualmente impiegate come rinforzo estivo, e dell’unità cinofila della Polizia di Stato, hanno tratto in arresto due giovani gallipolini, un 22enne ed un 43enne, già noti alla forze dell’ordine, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio di droga. Blitz e controlli a tappeto anche in Baia Verde