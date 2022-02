E i monumenti delle città si colorano di giallo e blu a sostegno dell'Ucraina

I Comuni del Salento i monumenti di colorano di giallo e blu, colori della bandiera Ucraina. A Lecce il Sedile in piazza Sant'Oronzo sarà illuminato oggi e domani. A Nardò l'amministrazione comunale ha scelto di illuminare la Fontana: «Siamo al fianco del valoroso Popolo Ucraino. Colpire ospedali, aeroporti, scuole è da folli assassini e la guerra non è mai la soluzione - ha scritto il sindaco Pippi Mellone su facebook - La nostra Fontana stasera sarà colorata di giallo e blu, i colori della bandiera ucraina. Un piccolissimo e simbolico segnale di vicinanza per un popolo sotto i bombardamenti». A Leverano è la Torre dell'Orologio ad essere colorata di giallo e blu.

Lecce, una veglia per la pace. La chiesa chiama i salentini, le offerte della Quaresima all'Ucraina. Monumenti illuminati ​di giallo e di blu