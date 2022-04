Droga ed estorsioni, blitz a Nardò

Armi, droga, denaro, tanto denaro. Blitz antidroga della polizia all'alba di oggi. Gli agenti in queste ore stanno eseguendo una misura di custodia cautelare nei confronti di otto persone, tutte di Nardò e Comuni limitrofi, indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, estorsione, usura e violazione della legge sulle armi. Otto le persone finite in carcere o agli arresti domiciliari. Tra gli elementi di vertice dell’organizzazione, Roberto Longo, 54enne.