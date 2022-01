Undici arresti nel Brindisino. Con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, estorsioni e armi, i carabinieri di San Vito dei Normanni hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone. In tutto sono 11 i destinatari della misura restrittiva di cui due residenti all'estero, in Germania.

Droga, armi ed estorsioni: 11 arresti nel Brindisino. Accusati di associazione a delinquere per traffico di stupefacente