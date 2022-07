Drammatico scontro a Laterza: muoiono mamma e figlia di 11 anni

Sono una donna di 52 anni e sua figlia di 11 (e non il figlio, a differenza di quanto si era appreso in un primo momento) originarie di Altamura (Bari) le vittime di un tragico scontro tra un auto e un camion avvenuto questo pomeriggio sulla strada 580, alla periferia di Laterza (Taranto). Tre i feriti. A quanto si è appreso l'utilitaria guidata dalla donna procedeva in direzione di Laterza quando, nei pressi del liceo Vico, si è scontrata frontalmente con un autoarticolato che marciava nella direzione opposta.