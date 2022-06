Donatella Miccoli, donna uccisa a coltellate nel Salento. Orrore a Novoli, si cerca il marito

Una giovane donna uccisa, un paese sotto choc. Donatella Miccoli, 38 anni, è stata ammazzata a coltellate questa notte nella sua casa di Novoli, nel Salento. Madre di due bambine, è stata uccisa nella sua abitazione di via Veglie. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo investigativo, della compagnia di Campi Salentina e della stazione di Novoli. Ricercato il marito. L'uomo non era in casa quando sono intervenute le forze dell'ordine ed il personale del 118. In azione anche un elicottero.