Donatella Miccoli, donna uccisa a coltellate nel Salento. Orrore a Novoli, il marito suicida carbonizzato

Una giovane donna uccisa, un paese sotto choc. Donatella Miccoli, 38 anni, è stata ammazzata a coltellate questa notte nella sua casa di Novoli, nel Salento. Madre di due bambine, è stata uccisa nella sua abitazione di via Veglie. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo investigativo, della compagnia di Campi Salentina e della stazione di Novoli. L'uomo, Matteo Verdesca, non era in casa quando sono intervenute le forze dell'ordine ed il personale del 118. Il corpo trovato carbonizzato in un'auto distrutta dalle fiamme.