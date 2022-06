Da settembre nuovi parroci a Lecce e provincia: le foto

Da settembre nuovi parroci in arrivo nelle parrocchie del centro storico di Lecce e in provincia. Le nomine sono state annunciate dall’arcivescovo Michele Seccia il quale ha riunito il clero diocesano a Roca in occasione della consueta Giornata sacerdotale di fine anno pastorale. Le nomine che l’arcivescovo ha reso pubbliche sono il frutto di un percorso, durato diversi mesi, in cui sono entrati in gioco tre fattori: il duplice bene del presbitero e della comunità, il dialogo e il discernimento. Un percorso avviato e portato a termine in uno spirito di serenità, di dialogo e di maturità con i singoli presbiteri interpellati.

(di Matteo Bottazzo)