Città sommerse dalle acque o dallo smog: Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, così cambiano con il Climate Change. Il gioco (ma non troppo) degli scienziati

Il castello Carlo V a Lecce sommerso da più di un metro di acqua, il centro di Bari avvolto dalle nubi di smog. E ancora, fumo "rosso" a Taranto e allagamenti in Piazza della Vittoria a Brindisi. Va detto, al momento si tratta solo di una previsione. "This Climate Doesn’t Exist" che, tradotto, significa “Questo clima non esiste”: si chiama proprio così il primo simulatore che attraverso filtri ad hoc e le mappe di Google Street View è in grado di rappresentare gli effetti del Climate Change - cambio climatico - in tutti i luoghi della Terra.