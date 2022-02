Buio pesto. Luci spente in 3mila città in tutta Italia e centri e monumenti al buio anche in Puglia. Il black out è scattato alle 20 e andrà avanti sino alle 20.30. E sono decine le amministrazioni pugliesi iniziativa simbolica promossa da Anci e dai sindaci contro il caro bollette. Una protesta consiste nello spegnimento per mezz'ora delle luci di edifici o monumenti rappresentativi delle città.