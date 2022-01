Capodanno, cassonetti bruciati e rifiuti buttati per le vie di Taranto. Le strade prima e dopo

Come ogni anno anche questo San Silvestro moltissimi i cassonetti bruciati e danneggiati a Taranto per botti e petardi. Tantissimi i rifiuti buttati per le vie a Capodanno ma poche ore dopo i "festeggiamenti" le strade sono state ripulite da Kyma Ambiente: un lavoro imponente quello degli operatori ecologici dell'azienda di igiene urbana tarantina che hanno rimesso a nuovo le vie tarantine nonostante la "mano pesante" degli incivili.

Ecco le foto degli interventi e di alcuni dei cassonetti distrutti che dovranno essere sostituiti.