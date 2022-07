Cani rinchiusi un un "lager" e salvati dai carabinieri

La sezione di Corato della Leal, Lega Antivivisezionista, grazie al responsabile locale Carlo Leone e ai volontari, ha fatto sequestrare un rifugio lager privato in cui erano detenuti 32 cani, alcuni anche di razza, tutti malati, affetti da rogna e in pessime condizioni. Dopo l’intervento dei Carabinieri Forestali, i cani sono stati posti sotto sequestro e il titolare del rifugio denunciato per maltrattamenti.