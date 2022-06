​Nel giorno del solstizio d’estate, in cattedrale a Bari, si è vissuta come ogni anno la magia della luce. I raggi del sole, alle 17.07 in contemporanea con il solstizio, penetrando dal rosone hanno illuminato perfettamente il rosone gemello che si trova sul pavimento della chiesa. Grande folla per l’evento, e tantissimi turisti oltre a tanti baresi.