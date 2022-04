Oltre 3.000 tifosi del Bari sulla curva del San Nicola. Si segue da qui la partita tra Bari e Latina al Francioni, decisiva per il ritorno dei biancorossi in serie B. Tanti cori, soprattutto dopo il gol. Delusione al rigore sbagliato da Antenucci. Da qui, qualora il Bari dovesse vincere o pareggiare, partirà la festa per la città. Presenti tre maxischermi, aperta solo la Curva Nord.