Bari, dal Murat al quartiere San Paolo: le fontane nel degrado

Le fontane di Bari non zampillano, o almeno alcune di loro, nonostante la manutenzione, sono ferme da molto tempo. Il problema riguarda, in particolare, le strutture progettate e installate nei diversi giardini o piazze realizzate negli ultimi tempi. Una delle ultime segnalazioni è arrivata ieri mattina dall’associazione «Sos Città», che ha fatto presente la situazione del giardino De Bellis, in viale Unità d’Italia. La vasca al centro della piazzetta risulta piena di acqua sporca e rifiuti, e la fontana, da qualche tempo, non funziona.