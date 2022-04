Auto a fuoco nella mattinata all'aeroporto del Salento di Brindisi, attorno alle 8. Da un'autovettura in ingresso nell'aeroporto, (una Fiat 500 ibrida, presa a noleggio) all'improvviso ha iniziato a uscire fumo dal vano motore. La donna alla guida, una turista in partenza che aveva noleggiato l'auto e doveva restituirla, è riuscita a uscire dall'auto e a prendere i bagagli prima che il fuoco avvolgesse la vettura.