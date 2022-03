Mancato smontaggio alla scadenza della concessione demaniale. Ed impiego di materiale non autorizzato, cavi metallici in particolare, per ancorare la pedana sugli scogli. Su questi presupposti sono stati messi i sigilli allo stabilimento balneare Pai Beach della marina di Nardò, fra la Reggia e le Quattro Colonne di Santa Maria al Bagno.