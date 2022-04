A pesca di plastica, 500 volontari sul litorale

Armati di sacchi, guanti e tanta buona volontà per ripulire spiagge e scogliere pugliesi. Grande successo per A pesca di plastica, l’iniziativa organizzata domenica scorsa dalla Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquea). In provincia di Lecce sono state interessate tutte le località marine, da Casalabate a Porto Cesareo: oltre 500 volontari hanno trascorso l’intera mattinata alla ricerca di rifiuti abbandonati lungo la costa.