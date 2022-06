A Brindisi la prima torre di controllo da remoto in Italia

Inaugurata a Brindisi, questa mattina, la prima torre di controllo da remoto in Italia. Enav rivoluzionerà l'infrastruttura per la gestione dello spazio aereo e le modalità di erogazione dei servizi alla navigazione aerea, grazie alla remotizzazione delle torri di controllo su alcuni scali, a partire da quello brindisino. L'obiettivo è estendere il servizio di controllo del traffico aereo H24, con conseguenti ricadute positive sul turismo e sul traffico cargo. La gestione simultanea di più torri di controllo remotizzate presso un unico centro operativo diventerà realtà nell'arco di pochi anni, ed Enav gestirà decolli, atterraggi e movimentazione a terra in modo sempre più efficiente e flessibile, a beneficio di compagnie aeree, società di gestione e dei territori.