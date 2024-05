Rapina in villa, anziana colpita con un bastone. Via con mille euro e gioielli

Una rapina ai danni di una donna e della madre 80enne è stata messa a segno nella notte in una abitazione, una villetta familiare, di Zapponeta, in provincia di Foggia.

Il bottino: mille euro e gioielli

I banditi, un gruppo di 6 persone, hanno portato via 1.000 euro in contanti, oltre a oggetti preziosi di valore consistente in corso di valutazione. L'anziana è stata colpita con un bastone alla testa ed è stata portata in ospedale. I malviventi hanno anche minacciato un parente giunto sul posto, prima di fuggire via.