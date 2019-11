«Violenza sessuale sulle pazienti»: arrestato un medico radiologo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale: il provvedimento ha raggiunto un medico di 65 anni, dirigente del reparto di radiologia dell'ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia , provincia di Foggia . L'ordinanza è stata notificata al professionista questa mattina, insieme al divieto di esercitare la professione per sei mesi.Contestati cinque presunti episodi di violenza, avvenuti fra il 2004 e il 2019, commessi ai danni di pazienti di età compresa fra i 30 e i 40 anni. Pazienti delle quali, secondo l'accusa, il medico avrebbe abusato approfittando della loro posizione di “soccombenza” fisica, della dipendenza psicologica paziente-sanitario.In particolare, sempre secondo la ricostruzione fatta da investigatori e Procura , il medico avrebbe profilato l'esistenza di patologie inesistenti per colpire le pazienti e piegarne più agevolmente la volontà ai suoi desiderata. In altri episodi, con il pretesto di dover effettuare particolari approfondimenti diagnostici, il medico avrebbe indotto le donne a spogliarsi, approfittandone per palpeggiarle.